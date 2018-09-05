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Ночью на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4‍

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Толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 по московскому).

Ночью в районе Уральских гор произошло землетрясение. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщают российские СМИ.

Толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени, эпицентр - Катав-Ивановский район. Очаг находился на глубине 10 километров. По данным экспертов, магнитуда составила 5,4. Сейчас рабочие проверяют социально значимые объекты, жилые дома, которые попали в район подземных толчков. В Башкирии была зафиксирована сейсмическая активность.

В городе есть разрушения. В частности, треснул двухэтажный дом, также есть трещины в стенах центральной больницы. Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло. Было 11 толчков.

Галина Федосеева, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска

Также, очевидцы сообщали, что в Уфе провалился асфальт на одной из центральных улиц.

 

Фото: ВСибае Поймут | Городское сообщество/ ВК

Видео: Alekz Dybin/ Youtube

 


 

Теги: землетрясение , толчки , урал
Категории: Лента новостей Новости России

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