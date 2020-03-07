На Украине затравили мальчика-сироту, исполнившего "Смуглянку" на конкурсе в Лондоне

12-летний Максим Ткачук обошел представителей 23 стран и выиграл в конкурсе Stars of the Albion.

Конкурс Stars of the Albion в Лондоне был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. Мальчик 12 лет, Максим Ткачук, привез домой победу в трех номинациях, передает портал "Страна.ua".

Певец исполнил "Смуглянку", "Синюю Вечность" Магомаева и песню Souvenir Демиса Руссоса. Представители партии "Свобода" и некоторые СМИ возмутились тем, что мальчик не привез на конкурс украинских песен.

Так, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик, репостит в своих соцсетях негативные статьи и отзывы о победителе конкурса. Юного певца обвинили в поддержке "оккупантов". Пользователи активно комментируют записи, унижая мальчиа и его родных. Максима Ткачука воспитывают бабушка и дедушка.

Сам мальчик не понимает, почему его выступление вызвало столько негативных отзывов.

"То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", — сказал он.

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