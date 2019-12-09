Специалистов местной атомной энергетики волнуют проблемы с безопасностью "Энергоатома".

На Украине предупредили об угрозе "очередного Чернобыля". Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он ссылается на сведения, полученные от Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности страны. Специалисты уверены, что над государством нависла ядерная угроза. Соответствующее обращение опубликовано на Facebook.

Ассоциация ветеранов направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и прелставителю парламента Дмитрию Разумкову. В письме эксперты отрасли указали, что ведущий поставщик электроэнергии по Украине НАЕК "Энергоатом" не работает с постоянными руководителями проектов, которые имели бы необходимые разрешения. В результате в стране нет ответственного лица, который отвечал бы за безопасность АЭС. В "Энергоатоме" наблюдается нехватка финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, а также для закупок ядерного топлива.



