На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из Китая

Эвакуация привела к массовым беспорядках в регионе, где находится санаторий.

Глава Тернопольской областной госадминистрации Игорь Сопель подал заявление об увольнении в связи с паникой в регионе из-за эвакуации украинцев из Китая. На официальном сайте Владимира Зеленского говорится, что он принял его отставку.

Сообщается, что облгосадминистрация провела неудовлетворительную работу по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Напомним, что 45 украинцев, доставленных в четверг самолетом из Уханя, отвезли в санаторий в украинском поселке на двухнедельный карантин. В Новых Санжарах прилетевшие украинцы столкнулись с дикими протестами своих земляков - они кричали на них и забросали автобус камнями. После местные вступили в конфликт с правоохранительными органами.

По мнению главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилова в протестах принимали участие профессиональные провокаторы. Владимир Зеленский сравнил свою страну с Европой Средневековья и пообещал наказать виновных.

Видео: Youtube / Т1 Новини, Факты ICTV