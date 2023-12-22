На Тверской улице в городе Колпино девушка попала под машину

Пострадавшая переходила дорогу на красный свет.

В Колпино 1 февраля произошло ДТП. На Тверской улице у дома № 13 автомобиль сбил девушку, которая перебегала дорогу на красный свет. Школьница попала под машину в 08:20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем иномарки "Фольсксваген" находился 70-летний мужчина. Водитель, двигаясь от набережной Комсомольского канала в направлении улицы Тазаева, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал 16-летнюю девушку.

В результате случившегося ученица десятого класса попала в больницу. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что после рейдов в Ленобласти стало меньше таксистов-нелегалов.

Фото: Piter.tv