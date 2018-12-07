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На Туристской улице в августе появится сквер со спортплощадкой
Сегодня, 12:55
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nastya960

На Туристской улице в августе появится сквер со спортплощадкой

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Сквер расположится на пустыре 5,3 тыс. квадратных метров.

В Приморском районе, на Туристской улице появится сквер со спортивным уголком". Посетить его будет можно уже в середине августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сквер расположится на Туристской улице, около 12 дома на пустыре 5,3 тыс. квадратных метров. Сквер озеленят, дорожки вымостят плиткой, на площади 90 квадратных метров создадут спортивную зону. В зоне отдыха установят новые скамейки.

Работы запланированы на срок с 15 июня по 15 августа.

Фото: Piter.TV


 

 

 

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Теги: сквер, спортплощадка, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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