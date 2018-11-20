На Туристской улице около дома лежит полуголый мертвый человек

Личность погибшего устанавливается, как и причина его смерти.

В Приморском районе Петербурга под окнами жилого дома очевидцы заметили тело юноши. Местные жители отметили, что молодой человек лежал на снегу в неестественной позе. При этом, из головы жертвы сочилась струйка крови. на место вызвали экстренные службы и правоохранительные органы.

По предположению пользователей социальных сетей, петербуржец мог выпасть из здания. Некоторые заявляют, что он не удержался на уровне 10 этажа. Когда жертву нашли, она была в одних носках и штанах, без рубашки или верхней одежды. На руках юноши виднелись татуировки. В настоящее время личность погибшего выясняется.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб