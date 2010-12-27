На Товарищеском насмерть сбили женщину-пешехода

Очевидцы сообщают о смертельной аварии на стыке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко: машина сбила пешехода.

Во вторник, 29 августа, смертельная авария произошла на стыке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко. Автомобиль сбил женщину. Пешехода откинуло на внушительное расстояние. Она потеряла обувь. Очевидцы сообщают, что пострадавшая скончалась на месте. Ее тело, накрытое полотном, лежит на проезжей части недалеко от остановки.

"Там пешеходник, женщина по нему переходила, но по Дыбенко летают все как по кольцу!! Последний перекрёсток в районе без светофора остался", - пишет в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Алексей Полозов.

Подробности аварии выясняются. О личности погибшей пока ничего не известно.