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На Тореза KIA Rio наехала на двух пешеходов, один погиб

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Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv.

Вечером во вторник, 7 января, стало известно о смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга. На проспекте Тореза автомобиль Kia Rio наехал на двух пешеходов, один из которых погиб на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются, а на видео Piter.tv попали последствия аварии. По данным дорожной полиции, за рулем иномарки был 37-летний водитель без признаков опьянения. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Погибшим оказался мужчина лет 25-30, а девушку младше него госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее мы сообщили  о том, что в Приморском районе с большой высоты упал человек.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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