На Тореза KIA Rio наехала на двух пешеходов, один погиб

Вечером во вторник, 7 января, стало известно о смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга. На проспекте Тореза автомобиль Kia Rio наехал на двух пешеходов, один из которых погиб на месте.
Обстоятельства случившегося выясняются, а на видео Piter.tv попали последствия аварии. По данным дорожной полиции, за рулем иномарки был 37-летний водитель без признаков опьянения. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Погибшим оказался мужчина лет 25-30, а девушку младше него госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе с большой высоты упал человек.
Видео: Piter.tv
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