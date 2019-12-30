На Тореза KIA Rio наехала на двух пешеходов, один погиб

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv.

Вечером во вторник, 7 января, стало известно о смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга. На проспекте Тореза автомобиль Kia Rio наехал на двух пешеходов, один из которых погиб на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются, а на видео Piter.tv попали последствия аварии. По данным дорожной полиции, за рулем иномарки был 37-летний водитель без признаков опьянения. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Погибшим оказался мужчина лет 25-30, а девушку младше него госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе с большой высоты упал человек.

Видео: Piter.tv