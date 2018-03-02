На Титова водитель еле успел выбежать из загоревшегося автомобиля

В Московском районе загорелся автомобиль. Пострадавших нет.

В Московском районе утром второго марта загорелся автомобиль. Очевидцы рассказали, что водитель едва успел выбраться из пожара. По наиболее вероятной версии, причиной непредвиденной ситуации стал воспламенившийся двигатель “Нексии”. Инцидент произошел во дворе по улице Титова.

Местные жители сообщают, что шоферу удалось самостоятельно выбежать из загоревшегося транспортного средства. Мужчина не получил тяжелых травм или других последствий инцидента. На место происшествия быстро приехали экстренные службы. Пожарные пошутили пламя за несколько минут.

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