На Тихоокеанской полыхал строительный вагончик

Пламя потушили за 50 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня ночью, 12 марта, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На Тихоокеанской улице, 18, корпус 4, огонь охватил строительный металлический вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:31. На борьбу с огнем отправились десять спасателей и две спецмашины.

В металлическом, размером 2х6 м строительном вагончике происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пламя потушили за 50 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv