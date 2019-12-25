На Тележной улице идут работы по сносу исторического здания

Градозащитники обратились к Александру Беглову с просьбой не сносить дворовые флигели на Тележной улице, пока в городе действует карантин.
Сейчас на Тележной, 21 проходят подготовительные работы к сносу зданий. Судьба исторического квартала не раз обсуждалась на совещаниях с участием администрации города.
Защитные организации считают, что недопустимо решать судьбу исторических домов во время карантина. По их мнению, такая мера может вынудить активистов нарушить режим самоизоляции и выйти на протестную акцию.
Поэтому градозащитники и неравнодушные граждане попросили городские власти остановить работы по сносу до окончания карантина.
Ранее мы сообщили, что защитники дома Басевича отправили в КГИОП результаты обследования здания.
Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / ВКонтакте
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