По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в четверг, 25 февраля, на Свердловской набережной загорелась иномарка, сообщили очевидцы в соцсетях.

На Свердловской набережной загорелся Ford Focus. На месте присутствуют сотрудники ДПС отметил петербуржец.

По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. Видно, что водитель заметил что-то неладное и остановился. Огонь быстро охватил автомобиль. К месту прибыли спасатели и сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что в пожаре на Арцеуловской аллее погиб мужчина.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV