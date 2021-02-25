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В пожаре на Арцеуловской аллее погиб мужчина

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Квартира-студия полностью обгорела, это видно даже по снимкам с улицы.

После пожара в доме на Арцеуловской аллее спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 25 февраля.

Пожар произошел в 11 часов в доме №23/1. Возгорание произошло в квартире-студии на третьем этаже. Из дома эвакуировали 14 человек. Огонь полностью охватил помещение площадью 20 кв. метров. Погибшему было 39 лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в жилом доме на Невском около базилики Святой Екатерины обгорели силовые кабели. 

Видео: vk.com/nasha_kamenka

Теги: квартира студия, пожар, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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