В пожаре на Арцеуловской аллее погиб мужчина

Квартира-студия полностью обгорела, это видно даже по снимкам с улицы.

После пожара в доме на Арцеуловской аллее спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 25 февраля.

Пожар произошел в 11 часов в доме №23/1. Возгорание произошло в квартире-студии на третьем этаже. Из дома эвакуировали 14 человек. Огонь полностью охватил помещение площадью 20 кв. метров. Погибшему было 39 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в жилом доме на Невском около базилики Святой Екатерины обгорели силовые кабели.

Видео: vk.com/nasha_kamenka