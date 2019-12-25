В жилом доме на Невском около базилики Святой Екатерины обгорели силовые кабели

Возгорание произошло между первым и вторым этажом.

В жилом доме №32 по Невскому проспекту произошел пожар. Во дворе находится базилика святой Екатерины, но храм не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 11:27. В 12:01 огонь уже локализовали. На фасаде дома незначительно обгорели силовые кабели. Обошлось без пострадавших.

По информации Piter.TV, возгорание кабелей произошло между первым и вторым этажом. Из дома эвакуировали двух человек. Спасатели тушили пожар из окна второго этажа при помощи порошкового огнетушителя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в Гатчине были найдены два трупа.

Фото: 2gis