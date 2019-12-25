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В жилом доме на Невском около базилики Святой Екатерины обгорели силовые кабели
Сегодня, 12:34
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В жилом доме на Невском около базилики Святой Екатерины обгорели силовые кабели

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Возгорание произошло между первым и вторым этажом.

В жилом доме №32 по Невскому проспекту произошел пожар. Во дворе находится базилика святой Екатерины, но храм не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 11:27. В 12:01 огонь уже локализовали. На фасаде дома незначительно обгорели силовые кабели. Обошлось без пострадавших. 

По информации Piter.TV, возгорание кабелей произошло между первым и вторым этажом. Из дома эвакуировали двух человек. Спасатели тушили пожар из окна второго этажа при помощи порошкового огнетушителя. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в Гатчине были найдены два трупа. 

Фото: 2gis

 

Теги: невский проспект, пожар, силовые кабели, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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