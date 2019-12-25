После пожара в Гатчине были найдены два трупа

Одно тело сильно обгорело, от второго остались обгоревшие останки неустановленного пола.

В Гатчине в СНТ "Луч" после пожара был найден труп и останки человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 февраля в 23:30 поступило сообщение о том, что в Гатчине после пожара дачного деревянного одноэтажного по улице Сиреневая (владелец устанавливается) в сильно обгоревшем состоянии обнаружен труп неизвестного мужчины. Там же найдены обгоревшие останки человека неустановленного пола.

Из дома на улице Жуковского эвакуировали жильцов из-за пожара.

Фото: Piter.tv