Из дома на улице Жуковского эвакуировали жильцов из-за пожара

Местные жители почувствовали запах горелого.

Утром 24 февраля в парадной дома №26 на улице Жуковского жильцы дома сообщили о задымлении. Спасателям потребовалось время, чтобы установить источник возгорания. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В 10 часов утра во дворе-колодце держался запах горелого дерева. Как выяснилось, пожар произошел в коммунальной квартире на втором этаже. Огонь охватил 2 кв. метра.

С вышележащих этажей эвакуировали четырех человек по маршевой лестнице, а позже еще 5 человек. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за день телефонные террористы "заминировали" бар, гипермаркет и АТС.

Фото: 2gis.ru