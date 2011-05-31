За день телефонные террористы "заминировали" бар, гипермаркет и АТС

Ни в одном здании не нашли ничего опасного.

В течение вторника, 23 февраля, петербургская полиция трижды выезжала на осмотр "заминированных" зданий. Как стало известно Piter.TV, под угрозу телефонных террористов попали автоматическая телефонная станция, гипермаркет и бар.

Первое сообщение в полицию поступило из северо-западного управления ПАО "Ростелеком", которое получило электронное письмо с угрозой взрыва АТС на Дачном проспекте. Здание осмотрели, эвакуировав трех человек, ничего опасного не выявили. Полиция выяснила, что отправителем была 52-летняя петербурженка, но та поспешила себя защитить и пояснила, что ее сотовый телефон взломали. Неизвестный рассылает с ее номера различные сообщения.

Второе сообщение около восьми вечера полиции отправил замдиректор гипермаркета "Лента" на Брантовской дороге. Магазина также получил электронное письмо с угрозой минирования, однако внутри также не нашли ничего опасного. В полиции возбудили уголовное дело.

Вечером правоохранителям поступило сообщение от неизвестного мужчины, который рассказал про бомбу в баре "Комод" на углу улицы Рубинштейна. Аноним отметил, что взрывное устройство "походу скоро взорвется" на втором этаже бара, где идет вечеринка. Осмотр в очередной раз не выявил ничего опасного, эвакуация не проводилась. Парой часов позже полиция задержала на проспекте Наставников предполагаемого лжеминера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что водителя-"бомбилу" подозревают в изнасиловании на улице Димитрова.

Фото: Piter.TV