На Суздальском проспекте водитель легковушки погиб под грузовиком

На Суздальском проспекте утром 3 января произошла смертельная авария. Водитель легковой машины врезался в заднюю часть грузовика. Удар был такой силы, что у машины дальнобойщика снесло отбойник и запасное колесо.
Местные жители рассказали, что проснулись от громкого хлопка или удара. Позже выяснилось, что именно с таким звуком иномарка виновника ДТП практически полностью оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте от полученных травм.
Инцидент произошел в половину шестого утра. К восьми часам на данном участке работали сотрудники полиции, которые также осуществляли пропускную способность на дороге. К половине девятого машины ехали без затруднений.
каждый месяц кто то улетает под припаркованные фуры и всем по *** где они паркуются
А фура была припаркована на ночь?! На Суздальском то ночуют", то кучи снежные незаметные на правой полосе, то шиномонтаж раскидывается на Т-образных перекрёстках ...
оперативно сработали сотрудники! и трех часов не прошло как они добрались к месту аварии,это в 5-30 утра! наверно из новгорода приехали,у нас трезвых не нашлось