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На Суздальском проспекте водитель легковушки погиб под грузовиком
Сегодня, 10:09
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lesjasap
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На Суздальском проспекте водитель легковушки погиб под грузовиком

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Утром на Суздальском проспекте произошла авария со смертельным исходом.

На Суздальском проспекте утром 3 января произошла смертельная авария. Водитель легковой машины врезался в заднюю часть грузовика. Удар был такой силы, что у машины дальнобойщика снесло отбойник и запасное колесо. 
 
Местные жители рассказали, что проснулись от громкого хлопка или удара. Позже выяснилось, что именно с таким звуком иномарка виновника ДТП практически полностью оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте от полученных травм. 
 
Инцидент произошел в половину шестого утра. К восьми часам на данном участке работали сотрудники полиции, которые также осуществляли пропускную способность на дороге. К половине девятого машины ехали без затруднений.
 
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Теги: авария , грузовик , дтп , столкновение , суздальский проспект
Категории: Новости СПб ДТП

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    Сегодня 15:40

    А фура была припаркована на ночь?! На Суздальском то ночуют", то кучи снежные незаметные на правой полосе, то шиномонтаж раскидывается на Т-образных перекрёстках ...

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    Сегодня 12:05

    оперативно сработали сотрудники! и трех часов не прошло как они добрались к месту аварии,это в 5-30 утра! наверно из новгорода приехали,у нас трезвых не нашлось

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