На Суздальском проспекте водитель легковушки погиб под грузовиком

Утром на Суздальском проспекте произошла авария со смертельным исходом.

На Суздальском проспекте утром 3 января произошла смертельная авария. Водитель легковой машины врезался в заднюю часть грузовика. Удар был такой силы, что у машины дальнобойщика снесло отбойник и запасное колесо.

Местные жители рассказали, что проснулись от громкого хлопка или удара. Позже выяснилось, что именно с таким звуком иномарка виновника ДТП практически полностью оказалась под грузовиком. Водитель погиб на месте от полученных травм.

Инцидент произошел в половину шестого утра. К восьми часам на данном участке работали сотрудники полиции, которые также осуществляли пропускную способность на дороге. К половине девятого машины ехали без затруднений.