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На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW за 2 миллиона рублей
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW за 2 миллиона рублей

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В Приморском районе воры "заплатили" за доставку еды избиением курьера.

В Приморском районе Петербурга грабители похитили у курьера коробки с пиццей и роллами. К тому же, разбойники избили молодого человека по лицу и животу. После этого нападавшие уехали в дорогой иномарке в неизвестном направлении.
 
Сообщается, что компания из трех мужчин сделала заказ на доставку еды до дома 28 корпус 2 по Суздальскому проспекту. Пиццу и роллы привез 38-летний водитель на машине. Однако, вместо оплаты он получил побои. Пострадавший обратился за помощью в полицию. 
 
В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. В общей сумме налетчики забрали около 2,6 тысяч рублей.
Теги: bmw , кража , ограбление , пицца , приморский район , роллы , суздальский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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