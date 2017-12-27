На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW за 2 миллиона рублей

В Приморском районе воры "заплатили" за доставку еды избиением курьера.

В Приморском районе Петербурга грабители похитили у курьера коробки с пиццей и роллами. К тому же, разбойники избили молодого человека по лицу и животу. После этого нападавшие уехали в дорогой иномарке в неизвестном направлении.

Сообщается, что компания из трех мужчин сделала заказ на доставку еды до дома 28 корпус 2 по Суздальскому проспекту. Пиццу и роллы привез 38-летний водитель на машине. Однако, вместо оплаты он получил побои. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. В общей сумме налетчики забрали около 2,6 тысяч рублей.