На Сувушкина сбили мотоциклиста

Мужчина остался жив.

Сегодня, 1 сентября, в Приморском районе случилось ДТП с участием мотоцикла и нескольких автомобилей. Об этом сообщает группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на улице Савушкина возле заправки Аэро. Предположительно, одна из иномарок не пропустила мотоцикл, что привело к столкновению. В результате ДТП байкер остался жив и даже попытался запечатлеть себя на фото после аварии.

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Фото: pixabay.com

Фото: vk.com/spb_today