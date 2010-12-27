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На Сувушкина сбили мотоциклиста
Сегодня, 13:16
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Rybka123
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На Сувушкина сбили мотоциклиста

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Мужчина остался жив.

Сегодня, 1 сентября, в Приморском районе случилось ДТП с участием мотоцикла и нескольких автомобилей. Об этом сообщает группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на улице Савушкина возле заправки Аэро. Предположительно, одна из иномарок не пропустила мотоцикл, что привело к столкновению. В результате ДТП байкер остался жив и даже попытался запечатлеть себя на фото после аварии.

Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе автоледи насмерть сбила пожилую велосипедистку

Фото: pixabay.com

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп , сбили мотоциклиста , улица сувушкина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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