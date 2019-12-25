Инфекцию в регион мог завезти турист, вернувшийся из-за границы.

На Ставрополье у пациента заподозрили коронавирус. Сейчас медики устанавливают лица, которые контактировали с пациентом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров через Instagram. По словам представителя власти, сейчас местный житель помещен в карантин. Известно, что недавно подозреваемый в заражении вернулся из-за границы. По словам Владимирова, точный диагноз будет получен после информации от новосибирского "Вектора".

Для ответа потребуется некоторое время. Но мы пока усилим меры безопасности в крае объяснил губернатор

С 23 марта в Ставрополье начинаются школьные каникулы, которые продлятся до 12 апреля. На этот же период власти закрывают детские сады. В Ставрополье призывают не разводить панику. Диагноз местного жителя пока что не подтвержден.

Фото и видео: Instagram/Владимир Владимиров

