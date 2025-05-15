На Ставрополье задержаны подозреваемые в вымогательстве

Ирина ВОлк рассказала о том, что на счету злоумышленников может быть более трех криминальных эпизодов.

Российские правоохранительные органы по Северо-Кавказскому федеральному округу при взаимодействии с региональным управлением ФСБ России по Ставропольскому краю задержали двоих участников организованной преступной группы. Мужчины подозреваются в вымогательстве с угрозой использования оружия. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она указала, что злоумышленники выслеживали мужчин, которые на дорогостоящих автомобилях приезжали в город Пятигорск на отдых.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они заявляли гражданам о задержании по подозрению в хранении наркотиков. При этом сообщники угрожали потерпевшим оружием, надевали наручники и подбрасывали им свертки с неизвестным веществом. пресс-служба МВД РФ

Далее преступники предлагали потерпевшим избежать уголовного преследования за материальное вознаграждение. Члены ОПГ привозили их к ближайшим банкоматам, где жертвы обмана снимали денежные средства и передавали наличные в руки мошенников. После этого бандиты скрывались с места преступления. В текущий момент сотрудники МВД установили три криминальных эпизода, однако у оперативников имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний. В ходе обысков у членов ОПГ изъяты банковские карты, гаджеты, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных ведомств. Ведется уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 163 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа