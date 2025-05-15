За фиктивный приём экзаменов у иностранцев в Мурманске осудят участницу организованной группы

Материалы уголовного дела направлены в суд.

За фиктивный приём экзаменов у иностранных граждан на территории города Мурманск осудят участницу организованной группы. Российские правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1976 года рождения. Злоумышленнице предъявлено обвинение. Она занимала должность тестора-экзаменатора регионального общества с ограниченной ответственностью, наделённого правом принимать экзамены у мигрантов на владение русским языком, а также знание истории страны и основ законодательства. Женщина оказывала содействие клиентам в фиктивном прохождении испытаний. Для примера, в феврале 2024 года фигурантка расследования во время письменного этапа экзамена предоставила приезжим правильные ответы на тестовые задания, а при сдаче устной части – тексты с транскрипцией на национальном языке. Это решение позволило экзаменуемым осуществить чтение на русском языке с правильным произношением.

За оказанную услугу каждый иностранец вносил в кассу организации наличные денежные средства от 4900 рублей до 6500 рублей, в зависимости от одного из трёх уровней, на который он проходил тестирование (патент, вид на жительство или разрешение на временное проживание, гражданство). пресс-слкжба МВД РФ по Мурманской области

В результате иностранцы получали сертификаты о знании русского языка, которые в дальнейшем использовались ими для легализации в России и получения патентов на осуществление трудовой деятельности. Криминальный бизнес выявили полицейские весной прошлого года. На текущий момент установлено как минимум пять фактов фиктивной сдачи экзаменов иностранными гражданами. Материалы расследования переданы в судебную инстанцию для изучения их по существу. Подозреваемая сейчас находится под домашним арестом. В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

В Ростовской области ликвидировали цех по производству сомнительных водки, виски и коньяка.

Фото и видео: МВД Медиа