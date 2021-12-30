В Ростовской области ликвидировали цех по производству сомнительных водки, виски и коньяка

В регионе полиция предотвратила реализацию горячительной продукции на сумму в 450 тысяч рублей.

На территории Ростовской области российские правоохранительные органы ликвидировали цех по производству водки, виски и коньяка сомнительного происхождения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полицейские уточнили, что криминальное производство горячительной продукции организовал местный житель 1989 г.р. в арендованном складском помещении. Изготовление спиртных напитков велось с использованием ёмкостей объёмом 1000 литров, насосов и системы шлангов, с помощью которых осуществлялось смешивание и последующий розлив продукции в стеклянную тару с товарными знаками известных производителей. Во время обысков оперативники нашли 860 стеклянных бутылок с жидкостью с этикетками различных брендов, а также свыше 58 тысяч пустых полулитровых ёмкостей, пластиковые бочки со спиртом, пробки, наклейки, коробки с логотипами и этикетировочный станок. Дополнительно специалистами установлены автотранспортные и погрузочные транспортные средства, которые были задействованы в распространении товара. Общая стоимость контрафакта составила около 450 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли 430 литров спиртосодержащей продукции крепостью 36,2 %, не соответствующей требованиям ГОСТа, а также 3254 литра этилового спирта крепостью 96,2 % пресс-служба МВД РФ по региону

Ведется расследование по части 5 статьи 171.1 УК РФ.

В Петербурге не хватает 20% полицейских.

Фото и видео: Вконтакте / ГУ МВД России по Ростовской области