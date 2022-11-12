На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией

Угрозы для распространения инфекции по региону нет.

На Ставрополье медики госпитализировали восемь человек, у которых зарегистрирован диагноз туляремия. Соответствующее заявление сделал в видеообращении первый заместитель местного министра по здравоохранению Юрий Литвинов. Чиновник добавил, что в крае нет угрозы дальнейшего распространения заболевания. Известно, что все выявленные пациенты находятся в Петровском округе.

Среди госпитализированных - двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке. Юрий Литвинов, замглавы Минздрава Ставропольского края

Напомним, что туляремия представляет из себя острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, легкие и кишечник. По данным Минздрава региона, источником данного заболевания стали грызуны. Специалисты призывают избегать контактов с местами, в которых возможно пребывание грызунов или их продуктов жизнедеятельности.

Белки в парке "Монрепо" сменили шубку к зиме.

Фото и видео: Telegram / Минздрав Ставропольского края