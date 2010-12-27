На Стасовой петербуржца нашли мертвым под окнами жилого дома

До гибели петербуржец ссорился с женой.

В Красногвардейском районе Петербурга 5 ноября ссора в Полюстрово закончилась трагедией. По сообщениям от местных жителей, из окна жилого дома по улице Стасовой выпал 27-летний молодой человек. Предположительно, он не удержался на высоте 7 этажа. Жертва скончалась до приезда экстренных служб. Его тело нашли около здания около 14 часов дня.

Местные жители объяснили, что до смертельного инцидента пострадавший громко ругался с супругой. Самого момента падения никто не видел. На место выехал наряд полиции. Сейчас оперативники выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти грабитель "обнес" частный дом. Среди прочего был похищен карабин.

Фото: Piter.tv