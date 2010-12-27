В Ленобласти грабитель "обнес" частный дом. Среди прочего был похищен карабин

На потерпевшего составили административный протокол за неправильное хранение оружия

В пятницу, 1 октября, в полицию Выборгского района Ленинградской области обратился мужчина 1960 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло в поселке Барышего. Грабитель, предварительно разбив окно, проник в частный дом на улице Набережной и вынес оттуда 50 тысяч рублей, мобильный телефон, одежду и карабин. Сумма ущерба составила 132 тысячи рублей.

На потерпевшего, несмотря ни на что, был составлен административный протокол за неправильное хранение оружия.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция уже проводит оперативно-разыскные мероприятия.

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