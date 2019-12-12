На Стартовой неизвестный сломал петербуржцу челюсть бейсбольной битой

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и не может давать показания.

Полиция разыскивает злоумышленника, который избил мужчину в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне около девяти часов вечера в полицию из городской больницы № 17 поступила телефонограмма о том, что в пятом часу от дома 8 по ул. Стартовой был госпитализирован 29-летний молодой человек. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти.

По предварительной информации, его ударил бейсбольной битой неизвестный. По телефону опрошен мужчина, который пояснил что около 16:00 у указанного дома, к нему подошел потерпевший и попросил вызвать ему скорую. Причины инцидента выясняются.

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Фото: Piter.TV