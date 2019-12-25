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Домушник вынес из квартиры на Стародеревенской сейф с 2,5 млн рублей
Сегодня, 10:57
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himif

Домушник вынес из квартиры на Стародеревенской сейф с 2,5 млн рублей

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Вор улучил момент, когда хозяева квартиры уехали на отдых.

Вечером 4 ноября в петербургскую полицию обратился 36-летний тренер с заявлением о краже в его квартире на Стародеревенской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, в период с 20 октября по 4 ноября, пока хозяева квартиры были на отдыхе в Кисловодске, в трехкомнатное жилище неустановленным способом проник неизвестный. Из квартиры домушник вынес сейф с 2,5 млн рублей внутри. Полицейские возбудили дело о краже, преступника разыскивают.

Также мы рассказывали, как злоумышленники связали охранника для взлома офиса на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, полиция, сейф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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