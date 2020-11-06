На Старо-Петергофском проспекте столкнулись "Солярис" и "Фольксваген"

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Стало известно об аварии в центре Петербурга, которая произошла в пятницу, 6 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" – авария произошла на Старо-Петергофском проспекте.

На трамвайных путях столкнулись автомобили "Фольксваген" и "Хендай Солярис", один из автомобилей пошел на разворот с трамвайных путей, а другой помог ему "развернуться посильнее".

Ранее мы сообщали о том, что иномарка влетела под кузов "ГАЗели" на Кадетской линии Васильевского острова.

Видео: Piter.tv