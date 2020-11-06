Иномарка влетела под кузов "ГАЗели" на Кадетской линии В.О.

О пострадавших информации нет.

Утром пятницы, 6 ноября, на Васильевском острове произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, иномарка заехала под кузов "ГАЗели", инцидент произошел на Кадетской линии В.О. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на кадрах, "Мерседес" не рассчитывает скорость и влетает "носом" прямо под кузов начинающей тормозить перед светофором "ГАЗели". Из-за удара фургон невольно проехал еще несколько метров вперед. В каком состоянии находятся автомобилисты, неизвестно.

Очевидцы отметили, что из-за аварии на Кадетской встали трамваи. ДПС уже прибыла на место.

Видео: на трамвайных путях у "Академической" произошло ДТП.

Видео: Piter.TV