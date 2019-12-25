В Колпино полиция задержала мужчину с самодельным пистолетом

У него также обнаружили 312 патронов.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступил звонок.

Женщина сообщила, что в г. Колпино в доме №16 по ул. Стахановской слышны крики о помощи.

Полиция приехала на место происшествия и задержала хозяина квартиры. У него изъяли самодельный пистолет и 312 патронов.

Установлено, что оружие пригодно для выстрелов, а патроны являются строительно-монтажными, и к боеприпасам не относятся.

Материал направлен в прокуратуру для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что петербургские инспекторы нашли в каршеринговом авто двух пьяных пассажиров, пистолет и наркотики.

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