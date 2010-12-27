На Стачек экстренно эвакуировали 100 человек

Жилой дом пришлось проверить из-за угрозы взрыва.

Вечером, 9 декабря, около сотни жильцов покинули свой дом на проспекте Стачек после сообщения о бомбе, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Полиция Кировского района провела эвакуацию после того, как в Городской мониторинговый центр по телефону "112" с мобильника позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что дом 100/1 заминирован и бросил трубку.

Два часа спецслужбы проверяли дом и прилегающую к нему территорию. После этого жильцы вернулись в свои квартиры. Полиция нашла хулигана. 30-летний безработный петербуржец задержан по подозрению в телефонном терроризме.