На Советском проспекте полиция нашла два сгнивших трупа

Тела лежали на диване в квартире.

В Невском районе стражи порядка нашли два сгнивших тела. На страшную находку наткнулись в квартире на Советском проспекте. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

По информации "Невских Новостей", трупы лежали на диване в квартире, где проживал один из умерших. Тела направили в морг для установления причины смерти.

На данный момент известна личность одного из мужчин. Это 31-летний рабочий, который не выходил на связь более недели. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.tv