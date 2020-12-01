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На Советском проспекте полиция нашла два сгнивших трупа
Сегодня, 18:15
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На Советском проспекте полиция нашла два сгнивших трупа

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Тела лежали на диване в квартире.

В Невском районе стражи порядка нашли два сгнивших тела. На страшную находку наткнулись в квартире на  Советском проспекте. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. 

По информации "Невских Новостей", трупы лежали на диване в квартире, где проживал один из умерших. Тела направили в морг для установления причины смерти. 

На данный момент известна личность одного из мужчин. Это 31-летний рабочий, который не выходил на связь более недели. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv: девушка погибла в ДТП с лосем на дороге "Мины — Новинка".

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сгнившие трупы, советский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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