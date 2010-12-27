На Советском проспекте иномарка сбила петербурженку

В Невском районе иномарка наехала на пешехода.

В Невском районе утром 30 декабря произошла авария с пострадавшими. Сообщается, что автомобиль сбил женщину.

Столкновения иномарки и пешехода произошло около девяти часов утра. Машина наехала на человека у дома номер 25А по Советскому проспекту. Известно, что пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте. Водитель “Мицубиси Аутлэндер” не заметил препятствие и врезался в петербурженку.

В настоящее время 35-летняя жертва аварии госпитализирована в больницу. Она получила тяжелые травмы.