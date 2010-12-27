Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Советском проспекте иномарка сбила петербурженку
Сегодня, 12:47
0
lesjasap
488

На Советском проспекте иномарка сбила петербурженку

0
 
 

В Невском районе иномарка наехала на пешехода.

В Невском районе утром 30 декабря произошла авария с пострадавшими. Сообщается, что автомобиль сбил женщину.
 
Столкновения иномарки и пешехода произошло около девяти часов утра. Машина наехала на человека у дома номер 25А по Советскому проспекту. Известно, что пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте. Водитель “Мицубиси Аутлэндер” не заметил препятствие и врезался в петербурженку. 
 
В настоящее время 35-летняя жертва аварии госпитализирована в больницу. Она получила тяжелые травмы. 
Теги: авария , дтп , невский район , сбили человека , советский проспект
Категории: ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5