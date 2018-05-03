На Сосновой аллее в Петербурге может появиться новый спортивный кластер

Власти уже одобрили идею.

В понедельник, 30 декабря, на заседании городского правительства в Смольном обсудили строительство нового спортивного кластера. Комплекс может разместиться на Сосновой аллее.

Губернатор Александр Беглов одобрил идею появления спортивного объекта, но наказал уточнить границы территории, чтобы кластер не мешал расположенному неподалеку Константиновскому дворцу. Участок хочет обустроить организация "Газпром социнвест".

Ранее мы писали, что съезды с КАД к "Лахта центру" построят почти за 4 млрд рублей.

Фото: pixabay, скрин Google-карты