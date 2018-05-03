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На Сосновой аллее в Петербурге может появиться новый спортивный кластер
Сегодня, 16:43
94
himif

На Сосновой аллее в Петербурге может появиться новый спортивный кластер

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Власти уже одобрили идею.

В понедельник, 30 декабря, на заседании городского правительства в Смольном обсудили строительство нового спортивного кластера. Комплекс может разместиться на Сосновой аллее.

Губернатор Александр Беглов одобрил идею появления спортивного объекта, но наказал уточнить границы территории, чтобы кластер не мешал расположенному неподалеку Константиновскому дворцу. Участок хочет обустроить организация "Газпром социнвест".

Ранее мы писали, что съезды с КАД к "Лахта центру" построят почти за 4 млрд рублей.

Фото: pixabay, скрин Google-карты

Теги: сосновая поляна, спортивный кластер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Минус
Аноним
Сегодня 17:25

Соц. инфраструктура лишней не будет, особенно место красивое, можно и прогулки устраивать, и спортом заниматься. Беглов еще говорил о появлении двух катков с искусственным льдом.  Можно, наверное, круглый год на таких кататься.

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