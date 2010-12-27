Съезды с КАД к "Лахта центру" построят почти за 4 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил тендер на строительство эстакадных съездов с КАД к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина (южный съезд). Об этом стало известно из материалов сайта госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 3 835 832 139 рублей.
В ноябре этого года было завершено проектирование реконструкции Приморского шоссе для подключения "Лахта центра". Строительство съездов запланировано на 2020 год.
Ранее петербургские студенты сняли новогодний клип в "Лахта Центре".
Фото: Piter.tv
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