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На Солдата Корзуна столкнулись две иномарки
Сегодня, 19:32
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Rybka123

На Солдата Корзуна столкнулись две иномарки

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В результате инцидента у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть кузова.

В четверг, 11 апреля, на юге Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, авария случилась на перекрёстке улиц Жукова и Солдата Корзуна. На участке дороги столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть кузова. Сведения о пострадавших уточняются.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: улица жукова, улица солдата корзуна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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