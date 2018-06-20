На Солдата Корзуна столкнулись две иномарки

В результате инцидента у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть кузова.

В четверг, 11 апреля, на юге Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, авария случилась на перекрёстке улиц Жукова и Солдата Корзуна. На участке дороги столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть кузова. Сведения о пострадавших уточняются.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"