На Софийской овощебазе ранили мужчину из травматики

Кавказец с пистолетом ранил петербуржца на овощебазе, а после уехал в неизвестном направлении.

Днем 24 января неизвестный ранил сотрудника овощебазы в Петербурге. В пострадавшего мужчину застрелили из травматического оружия, Инцидент произошел около половины третьего дня на Софийской улице у здания номер 60.

Медики скорой помощи госпитализировали жертву нападения до приезда сотрудников полиции. Оперативники не нашли свидетелей криминального события. В настоящее время устанавливается наличие камер видеонаблюдения, записи с которых могли бы помочь следствию.

В розыск объявлен отечественный автомобиль “Лада” 2012 года выпуска. Известно, что легковушка была покрашена в зеленый цвет. На данном транспортном средстве уехал злоумышленник. Также разыскивается 35-летний стрелок, предположительно “кавказской” национальности.