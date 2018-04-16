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Полицейские ловили нелегальных мигрантов на Софийской овощебазе
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib

Полицейские ловили нелегальных мигрантов на Софийской овощебазе

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После проверки было составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях.

В среду, 21 августа, полицейские наведались на овощебазу на Софийской улице. Правоохранители провели профилактический рейд и проверили документы у персонала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки сотрудники Управления по вопросам миграции МВД проверили документы у 600 иностранных граждан, которые работают на овощебазе. Также было выявлено 120 административных правонарушений, в основном они связаны с нарушениями миграционного законодательства.

По фактам подделки документов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская полиция усилит контроль за футбольными болельщиками

Фото: 78.мвд.рф

Теги: овощебаза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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