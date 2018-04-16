Полицейские ловили нелегальных мигрантов на Софийской овощебазе

После проверки было составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях.

В среду, 21 августа, полицейские наведались на овощебазу на Софийской улице. Правоохранители провели профилактический рейд и проверили документы у персонала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки сотрудники Управления по вопросам миграции МВД проверили документы у 600 иностранных граждан, которые работают на овощебазе. Также было выявлено 120 административных правонарушений, в основном они связаны с нарушениями миграционного законодательства.

По фактам подделки документов решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская полиция усилит контроль за футбольными болельщиками.

Фото: 78.мвд.рф