На Софийской овощебазе кавказец под угрозой расправы похитил у главбуха 400 тысяч рублей

Неизвестный похитил у 53-летней сотрудницы овощебазы 400 тысяч рублей.

Как стало известно, 4 октября на территорию Софийской овощебазы проник неизвестный мужчина кавказской внешности, который стал угрожать главному бухгалтеру фирмы. Инцидент произошел в бизнес-центре “Нарт”, который располагается на Софийской улице в доме номер 60.

Злоумышленник угрожал 53-летней женщине расправой над ее семьей и ей самой, а также обвинял в ее лице организацию, которая его обманула. Он держал бухгалтера четыре часа взаперти. После этого он забрал у пострадавшей личную банковскую карту и снял с нее около 400 тысяч рублей в счет выплаты ему за “ущерб”. После произошедшего сотрудница обратилась за помощью в полицию.