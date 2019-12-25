На "Скандинавии" столкнулись BMW и "Шевроле". Погиб один человек

По факту происшествия проводится проверка.

ДТП, жертвами которого стали три человека, произошло вечером 6 июня в Выборгском районе Ленинградской области. По данным отдела пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, на 89-м километре трассы "Скандинавия" столкнулись два автомобиля, которые двигались навстречу друг другу.

В аварию попали автомобили "БМВ" и "Шевроле Спарк". За рулем второго автомобиля находилась женщина 30 лет на вид, которая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. За рулем немецкой иномарки находились 23-летние водитель и пассажир, обе женщины, которые получили травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка, дорожная полиция устанавливает детали происшествия и личность пострадавшей.

Фото: vk.com/spb_today