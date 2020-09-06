На Синопской набережной произошло страшное ДТП

На место прибыли спасатели и скорая помощь.

Днем в воскресенье, 6 сентября, на Синопской набережной перед перекрестком с улицей Моисеенко произошло страшное ДТП, сообщил редакции Piter.TV очевидец.

По всей видимости, представительский "БМВ" остановился на светофоре, после чего "Мерседес" на высокой скорости врезался ему в корму. От удара в "БМВ" сработали подушки безопасности. На месте скорая, спасатели. Есть ли пострадавшие, пока неясно. В редакцию поступили кадры с места происшествия.

Ранее мы писали, что на Невском пассажиры такси уронили велосипедиста при выходе из машины.

Фото: Piter.TV