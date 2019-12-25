Ночью на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes

В машине выгорел моторный отсек.

В ночь на 27 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области, возле дома №37/1 на Шуваловском проспекте сгорел Mercedes. В сети появились фотографии с места происшествия.

Пожар произошел около трех часов ночи. С огнем боролись пять человек личного состава и одна единица техники. Пожарные смогли за 40 минут ликвидировать возгорание.

На снимках видно, что в машине практически дотла сгорел моторный отсек. Также пострадало лобовое стекло и две передних двери. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе загорелось здание НИИ растениеводства.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Григорьев