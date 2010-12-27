Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Шпалерной улице ночью горела пятикомнатная коммунальная квартира
Сегодня, 8:08
0
lesjasap
241

На Шпалерной улице ночью горела пятикомнатная коммунальная квартира

0
 
 

В Центральном районе 10 сентября сгорела коммуналка.

 Около трех часов дня 10 сентября в Петербурге загорелась пятикомнатная коммунальная квартира. Пожар начался в одном из помещений. Инцидент произошел в доме номер девять на Шпалерной улице. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 

В ликвидации возгорания участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пожар был потушен за 15 минут.  О пострадавших сведений нет. По словам одного из пожарных, одной комнате сильно повреждена обстановка. Площадь аварии составила пять кв.м. 
Теги: возгорание , комуналка , пожар , шпалерная улица
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5