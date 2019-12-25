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На Шаумяна сгорела кухня в трёхкомнатной квартире
Сегодня, 19:55
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На Шаумяна сгорела кухня в трёхкомнатной квартире

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Обошлось без пострадавших. 

В пятницу вечером, 6 мая, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила в 16:36 на пульт спасателей. На проспекте Шаумяна в трёхкомнатной квартире в доме №2 загорелась кухня. Обстановка горела по площади 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. 

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 пожарные машины. 

Ранее мы писали, что в пожаре на Заводской погиб человек. Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира, кухня, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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