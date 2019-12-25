На Шаумяна сгорела кухня в трёхкомнатной квартире

Обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 6 мая, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 16:36 на пульт спасателей. На проспекте Шаумяна в трёхкомнатной квартире в доме №2 загорелась кухня. Обстановка горела по площади 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 пожарные машины.

Ранее мы писали, что в пожаре на Заводской погиб человек. Сообщение о пожаре на Заводской улице, 17, поступило в 2:37.

Фото: Piter.tv

