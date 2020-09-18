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Медики борются за жизнь пешехода на Северном проспекте

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Петербуржца сбил автомобиль.

Днем 18-го сентября пешеход попал под колеса автомобиля на Северном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Пострадавший лежит на асфальте на проезжей части и не двигается, за его жизнь борются медики. Пока состояние пешехода неизвестно. Судя по кадрам, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Автомобили вынуждены объезжать тело и машину, которая стоит в левой полосе. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП на Репищева. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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