Медики борются за жизнь пешехода на Северном проспекте

Петербуржца сбил автомобиль.

Днем 18-го сентября пешеход попал под колеса автомобиля на Северном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Пострадавший лежит на асфальте на проезжей части и не двигается, за его жизнь борются медики. Пока состояние пешехода неизвестно. Судя по кадрам, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Автомобили вынуждены объезжать тело и машину, которая стоит в левой полосе.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП на Репищева.

Видео: Piter.TV