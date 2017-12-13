На Серафимовском почтили память жертв авиакатастрофы 1981 года, в которой погибло руководство Тихоокеанского флота

Военные отдали честь погибшим в авиакатастрофе под Пушкиным.

В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе 1981 года. Тогда под Пушкином умерло 50 человек. Рейс направлялся от военной базы под Ленинградом во Владивосток. На борту Ту-104 находились 16 адмиралов и генералов, 12 капитанов первого ранга и полковников. В самолете летели все руководители Тихоокеанского флота России. Специалисты определили, что причиной падения лайнера стали перегрузки и ошибки пилотируемого состава.

Чиновники и военные лица возложили цветы к мемориалу на Серафимовском кладбище. В мероприятии принял участие главнокомандующий ВМФ, а также руководители флотов России и военного учебно-научного центра.

Напомним, что данная катастрофа стала самой крупной, которая унесла столько жизней высших чинов государства за всю историю СССР. Сведения об аварии долгое время были засекречены. Практически все погибшие с Ту-104 похоронены на Серафимовском кладбище. С 1983 года там же открыт памятный мемориал.

