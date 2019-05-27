Монумент чистят с помощью аппарата сверхвысокого давления с подогревом воды.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что на Сенатской площади перед зимой помыли "Медного всадника". Об этом сообщает пресс-служба Музея Городской Скульптуры.

Специалисты очистили монумент от пыли и грязи с помощью мощной струи воды. Отмечается, что "Медного всадника" чистят с помощью аппарата сверхвысокого давления с подогревом воды.

Напомним, что это ежегодная профилактическая процедура.

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Фото:Piter.TV